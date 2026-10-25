महिला वनडे क्रिकेट में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है सबसे ज्यादा शतक? देखें पूरी लिस्ट

Most Women's odi hundreds for India: भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच रविवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वडोदरा के कोटांबी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा और मिताली राज के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब वह महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं।