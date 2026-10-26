‘मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी पारी नहीं देखी’, शादाब और हारिस की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी के मुरीद हुए शाहीन अफरीदी

Shaheen Afridi on Shadab Khan: शादाब खान और हारिस रऊफ की 10वें विकेट के लिए रिकॉर्डतोड़ 89 रन की साझेदारी के दम पर पाकिस्‍तान ने इंग्‍लैंड के खिलाफ रविवार रात बेहद ही रोमांचक जीत दर्ज की है। यह पारी तब आई जब मेजबान टीम लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में 242 रन के लक्ष्‍य का पीछा करते हुए 154 रन पर 9 विकेट गंवाकर हार की कगार पर खड़ी थी। इस मैच जिताऊ पारी ने पाकिस्‍तानी कप्‍तान शाहीन अफरीदी को भी अपना मुरीद बना लिया है। उन्‍होंने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी पारी नहीं देखी।