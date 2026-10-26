Pakistan ODI Tri-Series: इंग्लैंड हार की हैट्रिक के बाद अब भी पहुंच सकता है फाइनल में, समझें पूरा समीकरण

Pakistan ODI Tri-Series Final Scenario for England: वनडे ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एक विकेट से बेहद ही रोमांचक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही उसने फाइनल में जगह बना ली। 10वें विकेट के लिए शादाब खान ने हारिस रऊफ के साथ 89 रन की अटूट साझेदारी करते हुए पाकिस्‍तान की जीत सुनिश्चित की। वनडे इंटरनेशनल में सफल रन चेज में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। वहीं, अब हार की हैट्रिक के बाद इंग्‍लैंड पर ट्राई सीरीज के फाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इंग्लिश टीम अभी भी फाइनल में जगह बना सकती है। आइये इसका पूरा गणित आपको बताते हैं।