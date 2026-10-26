New Zealand A vs India A 1st Unofficial Test: भारत ए और न्‍यूजीलैंड ए के बीच चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्‍ट लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल ग्राउंड में खेला जा रहा है। पहले दो दिन बैकफुट पर रहने वाली भारतीय टीम ने तीसरे दिन जबरदस्‍त कमबैक करते हुए 284 रन की बढ़त बना ली है। तीसरे दिन देवदत्‍त पडिक्‍कल (199) जहां अपने दोहरे शतक से चूक गए, वहीं, साई सुदर्शन 91 पर आउट हुए और अपने शतक से चूक गए। तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 488 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 51 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं आकाशदीप शून्‍य पर खेल रहे हैं।