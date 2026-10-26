Ranji Trophy: बिहार की टीम ताश के पत्तों की तरह 99 रन पर ढेर, सारांश जैन ने कहर बरपाते हुए झटके 7 विकेट

Madhya Pradesh vs Bihar, Ranji Trophy 2026-27: रणजी ट्रॉफी के तीसरे राउंड के एलीट और प्‍लेट ग्रुप मुकाबले सोमवार 26 अक्‍टूबर से खेले जा रहे हैं। मध्‍य प्रदेश और बिहार के बीच मुकाबला इंदौर के होल्‍कर स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। जहां एमपी की टीम ने बिहार की पहली पारी को ताश के पत्‍तों की तरह महज 99 रन के स्‍कोर पर ही ढेर कर दिया है। मध्‍य प्रदेश की ओर से सारांश जैन ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अकेले ही 7 विकेट चटका डाले हैं। इतना ही नहीं इस मैच में उन्‍होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। जबकि आवेश खान ने दो और कुमार कार्तिकेय ने एक विकेट लिया है।