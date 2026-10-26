NZ vs IND 3rd T20I Weather Report: बारिश से धुला तीसरा मुकाबला तो भारत को होगा फायदा, जानें वेलिंगटन के मौसम का हाल

New Zealand vs India 3rd T20I Weather Report: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्‍टडियम में खेला जाएगा। मेजबान कीवी टीम इस मुकाबले को जीतकर वापसी करना चाहेगी। जबकि, 2-0 से आगे चल रहे श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करना चाहेगी। लेकिन, इस मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। अगर, यह मुकाबला बारिश से धुलता है, तो उस स्थिति में भी भारत को ही फायदा होगा, क्‍योंकि तीसरा मैच रद्द होने पर भारतीय टीम की बढ़त अजेय बढ़त में तबदील हो जाएगी। आइये इस मैच से पहले आपको वेलिंगटन के मौसम का हाल बताते हैं।