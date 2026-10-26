PAK vs SL: ट्राई सीरीज में होने वाला है एक और धमाकेदार मुकाबला, श्रीलंका की जीत से फाइनल समीकरण होगा साफ

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (फोटो- PCB X)
Pakistan vs Sri Lanka Tri Series: पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज के पिछले दो मुकाबले ऐतिहासिक रहे हैं। पहले इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने 430 रन के लक्ष्य को हासिल कर वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज दर्ज किया, तो दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने 154 रन पर 9 विकेट गिर जाने के बाद 242 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया और आखिरी विकेट के लिए सफल रन चेज में सबसे बड़ी साझेदारी की। हालांकि, इस मुकाबले के बाद भी तीनों टीमें फाइनल की रेस में बनी हुई हैं, लेकिन मंगलवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच से फाइनल का समीकरण साफ हो सकता है।
इस मुकाबले में अगर श्रीलंका की टीम जीत जाती है, तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान पहले ही तीन मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है, तो वहीं इंग्लैंड तीनों मैच हारने के बाद आखिरी स्थान पर है। जबकि श्रीलंका की टीम ने अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को दो विकेट से हराया था। ऐसे में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान और इंग्लैंड में से किसी भी एक को हराकर फाइनल में पहुंच सकती है।
हालांकि इंग्लैंड के चांस भी अभी खत्म नहीं हुए हैं। इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए एक मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। साथ ही उसे उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले को भी हार जाए। ऐसे में इंग्लैंड की टीम के दो अंक हो जाएंगे और रन रेट भी बेहतर हो जाएगा, जबकि श्रीलंका की टीम अगर आखिरी दोनों मुकाबले हार जाती है, तो उसका नेट रन रेट और गिर जाएगा। इस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाएंगे और श्रीलंका बाहर हो जाएगी।
लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह से पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 430 रन के लक्ष्य को हासिल किया था, उसके बाद से ऐसा होता हुआ मुश्किल लग रहा है। हालांकि, तीनों टीमों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है और जिस तरह की क्रिकेट खेली है, उससे कुछ भी संभव है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा।
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