PAK vs SL: ट्राई सीरीज में होने वाला है एक और धमाकेदार मुकाबला, श्रीलंका की जीत से फाइनल समीकरण होगा साफ

Pakistan vs Sri Lanka Tri Series: पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज के पिछले दो मुकाबले ऐतिहासिक रहे हैं। पहले इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने 430 रन के लक्ष्य को हासिल कर वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज दर्ज किया, तो दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने 154 रन पर 9 विकेट गिर जाने के बाद 242 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया और आखिरी विकेट के लिए सफल रन चेज में सबसे बड़ी साझेदारी की। हालांकि, इस मुकाबले के बाद भी तीनों टीमें फाइनल की रेस में बनी हुई हैं, लेकिन मंगलवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच से फाइनल का समीकरण साफ हो सकता है।