Cricket News: एसएसपीएल डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 18 नवंबर से, 4 को सरगुजा संभाग के खिलाडिय़ों का होगा ऑक्शन

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग प्रीमियर लीग (एसएसपीएल) सीजन-1 डे-नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता (Cricket Tournament) का आयोजन शहर के गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ 18 नवंबर को होगा। प्रतियोगिता में 14 टीमें हिस्सा लेंगीं। इन टीमों के ऑनर द्वारा पंजीकृत 350 खिलाडिय़ों की बोली लगाकर की जाएगी। खिलाडिय़ों की नीलामी 4 नवंबर को शहर के होटल सरगवां पैलेस में होगी। बता दें कि यह प्रतियोगिता सरगुजा संभाग की सबसे ज्यादा इनामी राशि वाली लीग प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 2 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 1 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। एसएसपीएल को लेकर सरगुजा संभाग के क्रिकेट खिलाडिय़ों में उत्साह का माहौल है।