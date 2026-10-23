Big Land Fraud: मैनपाट की 3.46 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कूटरचना कर बेचा, कलेक्टर ने आजाद इराकी समेत 5 पर एफआईआर के दिए आदेश

अंबिकापुर। मैनपाट के ग्राम केसरा में स्थित सरकारी भूमि खसरा नंबर 1378 रकबा 3.46 हेक्टेयर को राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर निजी व्यक्तियों के नाम बेच दिया गया था। शिकायत के बाद कलेक्टर ने मैनपाट तहसीलदार को मामले (Land Fraud Case) में जांच के आदेश दिए थे। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर अजीत वसंत ने आरोपी आजाद इराकी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अब तहसीलदार द्वारा उक्त पांचों के खिलाफ अपराध दर्ज कराई जाएगी। बता दें कि शहर के रिंग बांध तालाब की जमीन के मामले में भी आजाद इराकी आरोपी रहा है। उसने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे उक्त जमीन को पाटकर दूसरे के नाम करा दिया था।