Ambikapur News: मायके में रही पत्नी को फोन कर युवक बोला- सुसाइड करने जा रहा हूं, जब पिता पहुंचा तो फंदे से लटकता मिला

अंबिकापुर। शहर के शीतला वार्ड निवासी एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने ये कदम उठाने से पहले एक माह से मायके में रह रही पत्नी को फोन किया था। उसने कहा कि वह आत्महत्या (Commits suicide in Ambikapur) करने जा रहा है। यह सुनते ही पत्नी के होश उड़ गए। युवक फोन कट कर चुका था। जब तक पत्नी ने ससुर को फोन कर बताया और युवक का पिता खिडक़ी से झांक कर देखा तो वह फांसी के फंदे पर झूल रहा था। उसे फंदे से उतारकर तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरु कर दी है।