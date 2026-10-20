सरकारी छुट्टी का ऐलान! छत्तीसगढ़ में अग्रसेन जयंती पर CM साय ने की बड़ी घोषणा, अग्रवाल समाज की मांग पूरी

महाराजा अग्रसेन जयंती अग्रवाल समाज के प्रमुख सांस्कृतिक और सामाजिक पर्वों में से एक है। इस दिन समाज की ओर से पूजा-अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि लंबे समय से इस अवसर पर शासकीय अवकाश की मांग उठा रहे थे। समाज का मानना है कि महाराजा अग्रसेन के विचार सामाजिक एकता, समानता, सहयोग और जनकल्याण का संदेश देते हैं। ऐसे में उनकी जयंती पर अवकाश की घोषणा को समाज की मांग से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।