सरकारी छुट्टी का ऐलान! छत्तीसगढ़ में अग्रसेन जयंती पर CM साय ने की बड़ी घोषणा, अग्रवाल समाज की मांग पूरी

सरकारी छुट्टी का ऐलान! छत्तीसगढ़ में अग्रसेन जयंती पर CM साय ने की बड़ी घोषणा(photo-patrika)
Government Holiday in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर में आयोजित अग्र महाकुंभ सम्मेलन के दौरान महाराजा अग्रसेन जयंती पर एक दिवसीय शासकीय अवकाश घोषित करने का ऐलान किया।
इस घोषणा का सम्मेलन में मौजूद अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। यह घोषणा 19 सितंबर 2026 को अंबिकापुर के होटल ग्रैंड वसंत में आयोजित अग्र महाकुंभ सम्मेलन के दौरान की गई। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं के सम्मान से जुड़ी पहल बताया।
अग्रवाल समाज की ओर से अंबिकापुर में दो दिवसीय अग्र महाकुंभ सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से समाज के प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान महाराजा अग्रसेन जयंती पर सरकारी छुट्टी देने की मांग का मुद्दा भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने मंच से इस अवसर पर एक दिन का शासकीय अवकाश घोषित करने की बात कही। घोषणा के बाद सम्मेलन में मौजूद लोगों ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
महाराजा अग्रसेन जयंती अग्रवाल समाज के प्रमुख सांस्कृतिक और सामाजिक पर्वों में से एक है। इस दिन समाज की ओर से पूजा-अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि लंबे समय से इस अवसर पर शासकीय अवकाश की मांग उठा रहे थे। समाज का मानना है कि महाराजा अग्रसेन के विचार सामाजिक एकता, समानता, सहयोग और जनकल्याण का संदेश देते हैं। ऐसे में उनकी जयंती पर अवकाश की घोषणा को समाज की मांग से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्रवाल समाज के सामाजिक और आर्थिक योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने शिक्षा, व्यापार, उद्योग और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में समाज की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभाई है और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी योगदान दिया है। उन्होंने समाज की सेवा गतिविधियों और विकास कार्यों में सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया।
अग्र महाकुंभ सम्मेलन का उद्देश्य समाज के लोगों को एक मंच पर लाना, सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा करना और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करना था। आयोजन के साथ दशम अग्र अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा मंत्री राजेश अग्रवाल, अमर अग्रवाल और सांसद चिंतामणि महाराज सहित समाज के कई प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों और प्रतिभाओं को सम्मान प्रदान किया गया।
सरकारी अवकाश की घोषणा के बाद अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। समाज के पदाधिकारियों ने इसे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और महाराजा अग्रसेन के आदर्शों के सम्मान से जुड़ा कदम बताया। राजनांदगांव में 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान भी मुख्यमंत्री की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किए जाने की बात सामने आई थी।
महाराजा अग्रसेन को सामाजिक समानता, सहयोग, जनकल्याण और सेवा के आदर्शों से जोड़कर देखा जाता है। अग्रवाल समाज में उनकी जयंती विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर धार्मिक आयोजन, पूजा-अर्चना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा और प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। समाज में महाराजा अग्रसेन के विचारों को आपसी सहयोग, सद्भाव और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा के रूप में देखा जाता है।
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