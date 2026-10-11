11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG Cabinet Meeting: आज साय कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी 2026-27 और कस्टम मिलिंग नीति पर होगा फैसला

Chhattisgarh Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में धान खरीदी 2026-27, कस्टम मिलिंग नीति, गन्ना खरीदी दर और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 11, 2026

CG Cabinet Meeting

CG Cabinet Meeting: आज साय कैबिनेट की बैठक(photo-patrika)

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 11 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे से होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा गन्ना किसानों से गन्ने की खरीदी की दर और प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।

CG Cabinet Meeting Today: धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति पर चर्चा

कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति और कस्टम मिलिंग नीति के अनुमोदन की संभावना है। इस साल प्रदेश में धान खरीदी का काम 15 नवंबर के बाद शुरू किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, धान खरीदी की शुरुआत और इससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर अंतिम स्थिति कैबिनेट के निर्णय के बाद स्पष्ट होगी।

गन्ना किसानों के लिए ₹425 प्रति क्विंटल की दर पर फैसला संभव

बैठक में शक्कर कारखानों के माध्यम से प्रदेश के गन्ना किसानों से ₹425 प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदी किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट का निर्णय गन्ना किसानों और शक्कर कारखानों से जुड़ी आगामी व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मौजूदा नीति में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है।

कैबिनेट के फैसलों पर रहेगी नजर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कृषि, गन्ना खरीदी और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं। धान खरीदी नीति, गन्ने की दर और अन्य प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।

क्या बस्तर आएंगी प्रियंका गांधी? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत की मुलाकात के बाद दौरे पर चर्चा तेज

ये भी पढ़ें
CG News:

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2026 10:15 am

Published on:

11 Oct 2026 10:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet Meeting: आज साय कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी 2026-27 और कस्टम मिलिंग नीति पर होगा फैसला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: राज्य परिवहन निगम की 600 बसों की नीलामी पर सवाल, कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति केस लंबित

CG News
रायपुर

‘10 हजार की नौकरी देकर बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़क रही BJP सरकार’, रायपुर कांग्रेस का आरोप

Congress Attack on BJP
रायपुर

Politics: नाबालिग राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री ओपी ने भूपेश बघेल पर बोला हमला

Politics
रायपुर

Women Guest Editor: नीति ने खादी को फैशन से जोड़कर बुनकर परिवारों को दिया रोजगार

Women Guest Editor
रायपुर

झारखंड से छत्तीसगढ़ पहुंची देशी शराब! आबकारी विभाग ने आरोपी को बाइक समेत रंगे हाथ दबोचा

Jharkhand Liquor Seized
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.