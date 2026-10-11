CG Cabinet Meeting: आज साय कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी 2026-27 और कस्टम मिलिंग नीति पर होगा फैसला

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 11 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे से होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा गन्ना किसानों से गन्ने की खरीदी की दर और प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।