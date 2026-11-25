37 करोड़ 75 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग के ब्रिज डिवीजन के इंजीनियर अधूरे स्काईवॉक को पूरा कराने का काम करा रहे हैं। इसी स्काईवॉक के नीचे सड़क के डिवाइडर के बीचो-बीच नगर निगम ने चार से पांच साल पहले जयस्तंभ चौक के करीब मल्टीलेवल पार्किंग से लेकर डॉ. आंबेडकर चौक तक पौधरोपण कराया था। इनको पालने में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब उन्हीं पेड़ों को काटकर गिरा दिया गया है।