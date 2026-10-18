पत्रिका की खबर से जागा PWD, मेकाहारा चौक पर खत्म हुआ जाम का संकट, स्काईवॉक का मचान हटा

Chhattisgarh News: राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील मेकाहारा (आंबेडकर अस्पताल) चौक पर महीनों से राहगीरों, मरीजों और एंबुलेंस के लिए काल बन चुका स्काईवॉक का भारी-भरकम मचान आखिरकार प्रशासन को हटाना ही पड़ा। पत्रिका ने बीते 13 अक्टूबर के अंक में 'स्काईवॉक के स्ट्रक्चर ने निगला रास्ता, मेकाहारा चौक पर महाजाम' शीर्षक से जमीनी पड़ताल छापी थी। इसमें बताया गया था कि कैसे सौंदर्यीकरण और निर्माण के नाम पर आधी से ज्यादा सड़क को लोहे की बल्लियों और मचान से घेरकर छोड़ दिया गया था, जिससे हर दिन हजारों वाहन रेंगने को मजबूर थे और सायरन बजाती एंबुलेंस जाम में तड़प रही थीं।