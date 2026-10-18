CG Board Exam: 8 KM दूर हो सकते हैं परीक्षा केंद्र, शिक्षक संघ ने जताया विरोध, CM-शिक्षा मंत्री से लगाई गुहार

शिक्षक संघ ने आशंका जताई है कि नई व्यवस्था लागू होने पर कुछ विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र मौजूदा केंद्रों से करीब 5 से 8 किलोमीटर दूर हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सीमित सुविधा के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों को अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा, परीक्षा के दिनों में रोजाना आने-जाने का खर्च भी परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है। संघ का कहना है कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय विद्यार्थियों की वास्तविक परिस्थितियों और परिवहन सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए।