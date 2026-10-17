Holiday Update: रविवार से मंगलवार तक छुट्टी, सोमवार को सिर्फ 2 घंटे खुलेगी आंबेडकर अस्पताल की OPD

Holiday Update: त्योहारों के चलते लगातार तीन दिन अवकाश रहने के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंबेडकर अस्पताल में ओपीडी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सोमवार को अस्पताल की ओपीडी केवल दो घंटे के लिए खुलेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक विभिन्न विभागों के डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। रविवार को सामान्य अवकाश, सोमवार को महाष्टमी पर स्थानीय अवकाश और मंगलवार को दशहरा की छुट्टी रहेगी। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल होने के कारण ओपीडी लगातार तीन दिन बंद नहीं रखी जा सकती। इसलिए सोमवार को सीमित समय तक इलाज की व्यवस्था की गई है।