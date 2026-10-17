Holiday Update: रविवार से मंगलवार तक छुट्टी, सोमवार को सिर्फ 2 घंटे खुलेगी आंबेडकर अस्पताल की OPD

Holiday Update: रविवार से मंगलवार तक छुट्टी(photo-patrika group)
Holiday Update: त्योहारों के चलते लगातार तीन दिन अवकाश रहने के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंबेडकर अस्पताल में ओपीडी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सोमवार को अस्पताल की ओपीडी केवल दो घंटे के लिए खुलेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक विभिन्न विभागों के डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। रविवार को सामान्य अवकाश, सोमवार को महाष्टमी पर स्थानीय अवकाश और मंगलवार को दशहरा की छुट्टी रहेगी। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल होने के कारण ओपीडी लगातार तीन दिन बंद नहीं रखी जा सकती। इसलिए सोमवार को सीमित समय तक इलाज की व्यवस्था की गई है।
जानकारी के अनुसार, रविवार को सामान्य अवकाश रहेगा। सोमवार को महाष्टमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश है, जबकि मंगलवार को दशहरा की छुट्टी रहेगी। लगातार तीन दिन अवकाश होने के कारण अस्पताल की नियमित ओपीडी व्यवस्था प्रभावित होगी। हालांकि, त्योहारों के दौरान ओपीडी में मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम रहती है, फिर भी मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
आंबेडकर अस्पताल में सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी संचालित होगी। इस दौरान विभिन्न विभागों के डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे और उनका इलाज करेंगे। मरीजों को सलाह दी जाती है कि वे अस्पताल पहुंचने से पहले ओपीडी के निर्धारित समय का ध्यान रखें, ताकि उन्हें परेशानी न हो।
मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल होने के कारण आंबेडकर अस्पताल की ओपीडी लगातार तीन दिनों तक पूरी तरह बंद नहीं रखी जा सकती। इसी व्यवस्था के तहत तीन दिन के अवकाश के दौरान किसी एक दिन दो घंटे तक मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस बार सोमवार को ओपीडी दो घंटे के लिए संचालित होगी। हालांकि, ओपीडी के सीमित समय के बावजूद आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी जानकारी के लिए मरीज अस्पताल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।
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