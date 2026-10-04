Raigarh News: अस्पताल में महिला की मौत के बाद घंटों नहीं हटाया शव, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद कार्रवाई

Raigarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अस्पताल में महिला की मौत के बाद शव को मॉर्च्युरी में रखने के बजाय घंटों तक उसी वार्ड में रखे जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचकर नाराजगी जताई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।