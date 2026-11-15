रायगढ़ में नहीं उतर पाया भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का विमान, घने कोहरे के चलते वापस लौटा चार्टर प्लेन

जानकारी के मुताबिक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का चार्टर विमान रायगढ़ में निर्धारित स्थान पर उतर नहीं सका। क्षेत्र में घना कोहरा होने के कारण लैंडिंग संभव नहीं हो पाई। इसके बाद विमान को वापस लौटाने का फैसला लिया गया। नितिन नवीन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही धरमजयगढ़ पहुंच रहे थे। उनके आगमन को लेकर सभा स्थल पर विशेष तैयारियां की गई थीं। ऐसे में विमान की लैंडिंग नहीं होने और वापस लौटने की खबर मिलने से कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं को निराशा हुई। हालांकि, कार्यक्रम स्थल पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन जारी रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी कार्यक्रम में मौजूद रहे।