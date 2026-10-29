छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट! इस जिले में एक दिन और बंद रहेंगे सभी स्कूल

रायगढ़ में फिर बंद रहेंगे सभी स्कूल (Photo Source- AI Generate)
Public Holiday: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की आशंका के बीच रायगढ़ जिले में स्कूलों की छुट्टी एक दिन और बढ़ाए जाने की खबर है। मौसम की स्थिति को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके चलते 30 अक्टूबर को भी जिले के सभी स्कूल बंद रहने की जानकारी सामने आई है।
मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी होने की खबर है। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से तेज बारिश और खराब मौसम की आशंका जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने के दौरान परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
लगातार बारिश या अतिवृष्टि की स्थिति में जलभराव, फिसलन और यातायात संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में स्कूलों में छुट्टी रखने का उद्देश्य विद्यार्थियों को संभावित जोखिम से बचाना है। अभिभावकों को भी सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति पर नजर रखें और बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर भेजने से बचें।
स्कूल बंद रहने की सूचना के संबंध में अभिभावकों और विद्यार्थियों को जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए। स्कूलों के खुलने की अगली तारीख और छुट्टी से जुड़े निर्देशों के लिए संबंधित स्कूल से भी जानकारी ली जा सकती है।
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