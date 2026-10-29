29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायगढ़

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट! इस जिले में एक दिन और बंद रहेंगे सभी स्कूल

Raigarh School Holiday: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की आशंका के बीच 30 अक्टूबर को भी स्कूल बंद रहने की खबर है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Updated: 29 Oct 2026, 7:23 PM IST

Public Holiday

रायगढ़ में फिर बंद रहेंगे सभी स्कूल (Photo Source- AI Generate)

Public Holiday: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की आशंका के बीच रायगढ़ जिले में स्कूलों की छुट्टी एक दिन और बढ़ाए जाने की खबर है। मौसम की स्थिति को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके चलते 30 अक्टूबर को भी जिले के सभी स्कूल बंद रहने की जानकारी सामने आई है।

Heavy Rain Alert: चक्रवाती तूफान और अतिवृष्टि की आशंका

मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी होने की खबर है। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से तेज बारिश और खराब मौसम की आशंका जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने के दौरान परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।

Heavy Rainfall: छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा चक्रवात का असर, 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी

ये भी पढ़ें
Heavy Rainfall

बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता

लगातार बारिश या अतिवृष्टि की स्थिति में जलभराव, फिसलन और यातायात संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में स्कूलों में छुट्टी रखने का उद्देश्य विद्यार्थियों को संभावित जोखिम से बचाना है। अभिभावकों को भी सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति पर नजर रखें और बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर भेजने से बचें।

Cyclone Alert Chhattisgarh: अभिभावक आधिकारिक आदेश की करें पुष्टि

स्कूल बंद रहने की सूचना के संबंध में अभिभावकों और विद्यार्थियों को जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए। स्कूलों के खुलने की अगली तारीख और छुट्टी से जुड़े निर्देशों के लिए संबंधित स्कूल से भी जानकारी ली जा सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 7:23 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट! इस जिले में एक दिन और बंद रहेंगे सभी स्कूल

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BREAKING: छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! सरकारी बारदाना गोदाम में लगी आग, धान खरीदी की बोरियां जलकर खाक

BREAKING
रायगढ़

रायगढ़ में 40 महिलाओं की किस्तों के पैसे लेकर फरार हुआ एजेंट, ठिकाना बदलते-बदलते हैदराबाद से गिरफ्तार

Loan Installment Fraud
रायगढ़

Raigarh News: यूनिटी मेटा टोकन के नाम पर 11.60 लाख की ठगी, खेत बेचकर निवेश की रकम भी डूबी

Raigarh cyber fraud
रायगढ़

Raigarh Breaking: जेल से रिहा होते ही युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान, मारपीट मामले में जारी हुआ था वारंट

Raigarh Breaking
रायगढ़

रायगढ़ के पेट्रोल पंपों पर हवा-पानी गायब, कलेक्टर की समझाइश बेअसर, महीनों से बंद मशीनें फांक रही धूल

Chhattisgarh News
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.