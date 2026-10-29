छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट! इस जिले में एक दिन और बंद रहेंगे सभी स्कूल

Public Holiday: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की आशंका के बीच रायगढ़ जिले में स्कूलों की छुट्टी एक दिन और बढ़ाए जाने की खबर है। मौसम की स्थिति को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके चलते 30 अक्टूबर को भी जिले के सभी स्कूल बंद रहने की जानकारी सामने आई है।