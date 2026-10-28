Cyclonic Arnab: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का खतरा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों की बढ़ी चिंता

आपदा की स्थिति से निपटने के लिए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे के लिए सक्रिय कर दिया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 1070 है। प्रशासन ने 12 जिलों में भारी बारिश की आशंका के बीच 1769 संवेदनशील गांवों को चिन्हित किया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार शासकीय एवं अशासकीय दोनों तरह के विद्यालयों में अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासन ने अभी किसानों को धान के लिए मना किया है, क्योंकि तेज बरसात से फसल खराब हो जाएगी।