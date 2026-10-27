27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ भाजपा में नई नियुक्तियां! रामविचार नेताम समेत कई नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

BJP News Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रमों के लिए भाजपा ने प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। रामविचार नेताम, राधेश्याम राठिया समेत कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Updated: 27 Oct 2026, 7:22 PM IST

BJP Appointment List

छत्तीसगढ़ BJP ने जारी की नियुक्ति सूची (Photo Source- Patrika File Photo)

BJP Appointment List: छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। भाजपा प्रदेश इकाई ने कार्यक्रमों के सफल आयोजन और क्रियान्वयन के लिए संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों की जिम्मेदारी तय की है।

इस संबंध में प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर से नियुक्तियों की सूची जारी की गई है। जारी सूची में मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप और राधेश्याम राठिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी ने अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपकर जनजातीय गौरव दिवस से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है।

रामविचार नेताम, केदार कश्यप और राधेश्याम राठिया को जिम्मेदारी

भाजपा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, रामविचार नेताम, केदार कश्यप और राधेश्याम राठिया को संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं, महेश कश्यप को भी संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सत्यानारायण सिंह और विकास मरकाम को सहसंयोजक बनाया गया है। पार्टी ने कार्यक्रमों से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए अन्य नेताओं को भी टीम में शामिल किया है।

लता उसेंडी समेत पांच नेता सदस्य नियुक्त

जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रमों के संचालन के लिए लता उसेंडी, प्रणव मरपच्ची, रूप सिंह मंडावी, डॉ. देवेंद्र माहला और विजय जगत को सदस्य नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने प्रदेश स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारियां तय की हैं। हालांकि, जारी जानकारी में कार्यक्रमों की तारीख, स्थान और आयोजन की विस्तृत रूपरेखा का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रदेश स्तर पर कार्यक्रमों के सफल आयोजन की तैयारी

भाजपा प्रदेश इकाई ने जनजातीय गौरव दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह नियुक्तियां की हैं। संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों की टीम कार्यक्रमों से संबंधित जिम्मेदारियां संभालेगी। फिलहाल पार्टी कार्यालय की ओर से पदाधिकारियों की नियुक्ति सूची जारी की गई है। कार्यक्रमों के आयोजन और अन्य तैयारियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद गतिविधियों की रूपरेखा और स्पष्ट हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 7:22 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ भाजपा में नई नियुक्तियां! रामविचार नेताम समेत कई नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ वन विभाग में तबादलों की नई लिस्ट जारी, 37 एसडीओ को मिली नई जिम्मेदारी

Forest Officer Transfer List
रायपुर

Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, 15 नवंबर से 3100 रुपए क्विंटल में बिकेगा धान, साय सरकार का बड़ा फैसला

Cabinet Meeting
रायपुर

CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलती रहेगी छूट, साय सरकार ने बढ़ाई समय सीमा

CG Cabinet Decision
रायपुर

स्मृति ईरानी की सादगी से प्रभावित हुए विधायक रिकेश सेन, सरकारी सुरक्षा घटाने CM साय को लिखा पत्र

Chhattisgarh Politics
रायपुर

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट, शिकायत के बाद जेल पहुंचा आरोपी

Guru Khuswant Instagram Controversy
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.