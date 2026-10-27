छत्तीसगढ़ भाजपा में नई नियुक्तियां! रामविचार नेताम समेत कई नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

छत्तीसगढ़ BJP ने जारी की नियुक्ति सूची (Photo Source- Patrika File Photo)
BJP Appointment List: छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। भाजपा प्रदेश इकाई ने कार्यक्रमों के सफल आयोजन और क्रियान्वयन के लिए संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों की जिम्मेदारी तय की है।
इस संबंध में प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर से नियुक्तियों की सूची जारी की गई है। जारी सूची में मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप और राधेश्याम राठिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी ने अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपकर जनजातीय गौरव दिवस से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है।
भाजपा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, रामविचार नेताम, केदार कश्यप और राधेश्याम राठिया को संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं, महेश कश्यप को भी संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सत्यानारायण सिंह और विकास मरकाम को सहसंयोजक बनाया गया है। पार्टी ने कार्यक्रमों से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए अन्य नेताओं को भी टीम में शामिल किया है।
जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रमों के संचालन के लिए लता उसेंडी, प्रणव मरपच्ची, रूप सिंह मंडावी, डॉ. देवेंद्र माहला और विजय जगत को सदस्य नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने प्रदेश स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारियां तय की हैं। हालांकि, जारी जानकारी में कार्यक्रमों की तारीख, स्थान और आयोजन की विस्तृत रूपरेखा का उल्लेख नहीं किया गया है।
भाजपा प्रदेश इकाई ने जनजातीय गौरव दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह नियुक्तियां की हैं। संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों की टीम कार्यक्रमों से संबंधित जिम्मेदारियां संभालेगी। फिलहाल पार्टी कार्यालय की ओर से पदाधिकारियों की नियुक्ति सूची जारी की गई है। कार्यक्रमों के आयोजन और अन्य तैयारियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद गतिविधियों की रूपरेखा और स्पष्ट हो सकेगी।
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