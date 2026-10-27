छत्तीसगढ़ भाजपा में नई नियुक्तियां! रामविचार नेताम समेत कई नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

भाजपा प्रदेश इकाई ने जनजातीय गौरव दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह नियुक्तियां की हैं। संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों की टीम कार्यक्रमों से संबंधित जिम्मेदारियां संभालेगी। फिलहाल पार्टी कार्यालय की ओर से पदाधिकारियों की नियुक्ति सूची जारी की गई है। कार्यक्रमों के आयोजन और अन्य तैयारियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद गतिविधियों की रूपरेखा और स्पष्ट हो सकेगी।