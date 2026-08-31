छत्तीसगढ़ BJP में बड़ी नियुक्तियां, युवा मोर्चा समेत 7 मोर्चों के प्रभारी घोषित, देखें पूरी लिस्ट

भाजपा छत्तीसगढ़ की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से मोर्चा प्रभारियों की घोषणा की गई है। सूची जारी होने के बाद अब संबंधित मोर्चों के संगठनात्मक कामकाज और गतिविधियों की जिम्मेदारी नवनियुक्त प्रभारियों के पास होगी। इस नियुक्ति में सबसे प्रमुख नाम युवा मोर्चा के लिए वैभव बैस का है। इसके साथ ही पार्टी ने महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए भी प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है।