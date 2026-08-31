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छत्तीसगढ़ BJP में बड़ी नियुक्तियां, युवा मोर्चा समेत 7 मोर्चों के प्रभारी घोषित, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh BJP: छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रदेश के विभिन्न मोर्चों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से जारी सूची में युवा मोर्चा समेत कुल सात मोर्चों की जिम्मेदारी तय की गई है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Aug 31, 2026

BJP

बीजेपी (Photo - ANI)

Chhattisgarh BJP Morcha Incharge: भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के विभिन्न मोर्चों के लिए नए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश भाजपा ने कुल 7 मोर्चों के प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की है। नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

जारी सूची में युवा मोर्चा की जिम्मेदारी वैभव बैस को सौंपी गई है। वहीं महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित अन्य मोर्चों के लिए भी नए प्रभारियों के नाम घोषित किए गए हैं।

BJP Morcha Incharge List: किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी?

भाजपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक-

  • युवा मोर्चा - वैभव बैस
  • महिला मोर्चा - सुभाष तिवारी
  • किसान मोर्चा - पूनम चंद्राकर
  • पिछड़ा वर्ग मोर्चा - लखनलाल साहू
  • अनुसूचित जनजाति मोर्चा - शिरिष अग्रवाल
  • अनुसूचित जाति मोर्चा - डॉ. गुलाब टिकरिहा
  • अल्पसंख्यक मोर्चा - मनोज जैन

तत्काल प्रभाव से लागू होगी नियुक्ति

प्रदेश भाजपा की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी नवनियुक्त मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पार्टी संगठन की ओर से जारी इस सूची में प्रदेश के अलग-अलग सामाजिक और संगठनात्मक वर्गों से जुड़े सात मोर्चों की जिम्मेदारी तय की गई है।

भाजपा ने जारी की आधिकारिक सूची

भाजपा छत्तीसगढ़ की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से मोर्चा प्रभारियों की घोषणा की गई है। सूची जारी होने के बाद अब संबंधित मोर्चों के संगठनात्मक कामकाज और गतिविधियों की जिम्मेदारी नवनियुक्त प्रभारियों के पास होगी। इस नियुक्ति में सबसे प्रमुख नाम युवा मोर्चा के लिए वैभव बैस का है। इसके साथ ही पार्टी ने महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए भी प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है।

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Updated on:

31 Aug 2026 07:15 pm

Published on:

31 Aug 2026 07:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ BJP में बड़ी नियुक्तियां, युवा मोर्चा समेत 7 मोर्चों के प्रभारी घोषित, देखें पूरी लिस्ट

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