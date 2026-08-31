31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh News: हिंदी पढ़ाने वाले प्रोफेसर के लिए नहीं मिले योग्य उम्मीदवार, रविवि में बढ़ी चिंता

Raipur News: राजधानी के पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में वरिष्ठ शिक्षकों की कमी का संकट सामने आया है। प्रोफेसर के एक पद के लिए सिर्फ दो और एसोसिएट प्रोफेसर के दो पदों के लिए पांच आवेदन मिले, लेकिन सभी उम्मीदवार अपात्र पाए गए।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

अनुराग सिंह

Aug 31, 2026

Raipur News

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (Photo Patrika)

रायपुर@अनुराग सिंह। Chhattisgarh News: सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और देशभर में इसे हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है। लेकिन राजधानी के पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रविवि) में हिंदी पढ़ाने के लिए प्रोफेसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। स्थिति यह है कि प्रोफेसर के एक पद के लिए महज दो आवेदन और एसोसिएट प्रोफेसर के दो पदों के लिए केवल पांच आवेदन आए हैं। लेकिन सभी उम्मीदवार अपात्र हो गए। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के चार पदों के लिए 189 आवेदन आए हैं।

हिंदी विभाग में वरिष्ठ शिक्षकों की जरूरत

रविवि के हिंदी विभाग में लंबे समय से वरिष्ठ स्तर के शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन आवेदन की संख्या ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए केवल दो और पांच उम्मीदवारों का आवेदन मिले हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के पद की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। यहां सिर्फ पांच आवेदन आए हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के सामने अब इन पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना चुनौती बन गया है।

सितंबर में हिंदी के प्रचार की तैयारी

हर वर्ष सितंबर में हिंदी माह के दौरान विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के उपयोग, प्रचार-प्रसार और साहित्य से जुड़े कई कार्यक्रम होते हैं। विद्यार्थियों के लिए निबंध, वाद-विवाद, भाषण, कविता पाठ सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी के महत्व पर व्याख्यान और संगोष्ठियां भी होती हैं। ऐसे समय में विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में ही वरिष्ठ शिक्षकों की कमी का मामला सामने आना शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है।

खासकर विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी जैसे विषय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का पद केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं होता। ये शिक्षक शोध, पीएचडी गाइडेंस, पाठ्यक्रम निर्माण और अकादमिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 189 आवेदन

एक तरफ प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए गिने चुने आवेदन मिले हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के चार पदों के लिए 189 उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। इनमें से 169 उम्मीदवार पात्र मिले हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पात्र या अपात्र सूची में यदि किसी उम्मीदवार को कोई आपत्ति हो तो 7 सितंबर तक आपत्ति कर सकते हैं।

CG Police Transfer: ASI, प्रधान आरक्षक समेत 23 आरक्षकों का तबादला, रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, देखें लिस्ट

ये भी पढ़ें
CG Police Transfer List

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 06:58 pm

Published on:

31 Aug 2026 06:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh News: हिंदी पढ़ाने वाले प्रोफेसर के लिए नहीं मिले योग्य उम्मीदवार, रविवि में बढ़ी चिंता

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ BJP में बड़ी नियुक्तियां, युवा मोर्चा समेत 7 मोर्चों के प्रभारी घोषित, देखें पूरी लिस्ट

BJP
रायपुर

Raipur News: नंदनवन में पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधाएं, 50 करोड़ से होगा कायाकल्प, विकसित होगा बॉटनिकल गार्डन

Raipur Tourism
रायपुर

झीरम घाटी हमले पर फैसले से पहले मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कही ये बात

Chhattisgarh News,
रायपुर

Swine Flu Alert: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की रफ्तार तेज, एक साथ मिले 10 नए मरीज 115 पहुंचा आंकड़ा

Swine Flu Case
रायपुर

CG Police Transfer: ASI, प्रधान आरक्षक समेत 23 आरक्षकों का तबादला, रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, देखें लिस्ट

CG Police Transfer List
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.