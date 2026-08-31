Chhattisgarh News: हिंदी पढ़ाने वाले प्रोफेसर के लिए नहीं मिले योग्य उम्मीदवार, रविवि में बढ़ी चिंता

रविवि के हिंदी विभाग में लंबे समय से वरिष्ठ स्तर के शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन आवेदन की संख्या ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए केवल दो और पांच उम्मीदवारों का आवेदन मिले हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के पद की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। यहां सिर्फ पांच आवेदन आए हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के सामने अब इन पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना चुनौती बन गया है।