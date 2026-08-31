CG Police Transfer: ASI, प्रधान आरक्षक समेत 23 आरक्षकों का तबादला, रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, देखें लिस्ट

पुलिसकर्मी हुए ट्रांसफर (photo patrika)
Police Transfer: छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में रायपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने सोमवार को तबादला आदेश जारी किया है। आदेश के तहत एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI), एक प्रधान आरक्षक और 23 आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है।
तबादले के बाद सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को अपनी नई पदस्थापना पर जिम्मेदारी संभालनी होगी। पुलिस विभाग में किए गए इस फेरबदल के बाद संबंधित थानों और इकाइयों में पुलिसकर्मियों की नई तैनाती होगी।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में कुल 25 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। इनमें एक सहायक उपनिरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और 23 आरक्षक शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के आदेश के बाद इन सभी पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना की गई है। तबादले के तहत संबंधित पुलिसकर्मियों को नई जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग में समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार इस तरह के तबादले किए जाते हैं, ताकि पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
वहीं, धमतरी जिले में भी पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। यहां बड़ी संख्या में आरक्षकों के तबादले किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार करीब 38 पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना दी गई है।
पुलिस विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में अलग-अलग थानों और स्थानों पर पदस्थ आरक्षकों के नाम शामिल हैं। तबादले के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को अब नई जगह पर अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। इस प्रशासनिक बदलाव के बाद जिले के पुलिस महकमे में भी हलचल देखने को मिल रही है।
धमतरी की पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय ने आरक्षकों के तबादले को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में स्थानांतरित किए गए पुलिसकर्मियों को तत्काल अपनी नवीन पदस्थापना पर ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। यानी तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को बिना देरी किए नई जगह पर ड्यूटी संभालनी होगी। अलग-अलग थानों और स्थानों पर नई पदस्थापना मिलने के बाद पुलिसकर्मी वहां की जिम्मेदारियां संभालेंगे।
रायपुर और धमतरी में किए गए पुलिसकर्मियों के तबादले को प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। नई पदस्थापना के बाद पुलिसकर्मी अलग-अलग क्षेत्रों और थानों में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। पुलिस विभाग में इस तरह के फेरबदल का उद्देश्य पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ा होता है।
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