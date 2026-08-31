CG Police Transfer: ASI, प्रधान आरक्षक समेत 23 आरक्षकों का तबादला, रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, देखें लिस्ट

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में कुल 25 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। इनमें एक सहायक उपनिरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और 23 आरक्षक शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के आदेश के बाद इन सभी पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना की गई है। तबादले के तहत संबंधित पुलिसकर्मियों को नई जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग में समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार इस तरह के तबादले किए जाते हैं, ताकि पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।