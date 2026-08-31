Dahi Handi in Raipur: गुढ़ियारी में 15 लाख की दही हांडी के लिए मचेगी होड़, बी प्राक और लखबीर सिंह लक्खा बिखेरेंगे जलवा

सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल ने समस्त कृष्ण भक्तों, युवाओं एवं रायपुरवासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनें और “हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की” के जयघोष के साथ उत्सव को यादगार बनाएं। बातचीत के दौरान मुख्य रूप से पुष्पेंद्र उपाध्याय , हेमेंद्र साहू ,दीनानाथ शर्मा घनश्याम पारीक ,आजाद गुर्जर, रमेश बंसल शंकर बरवा ,,प्रकाश महेश्वरी पुरुषोत्तम, देवांगन संजय अग्रवाल, घनश्याम शर्मा श्रवण शर्मा, दीपक राम भगत अग्रवाल उपस्थित रहे