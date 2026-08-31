पहले ही दिन 54 हजार से ज्यादा युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता, छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रति जबरदस्त माहौल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी प्रक्रिया के पहले ही दिन प्रदेशभर में 54,103 युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की, जबकि इनमें से 8,302 सदस्यों ने निर्धारित सदस्यता शुल्क भी जमा कर दिया। शुरुआती दिन मिले इस रुझान को युवा कांग्रेस संगठन के लिए उत्साहजनक माना जा रहा है। सदस्यता के साथ ही चुनाव में पदों के लिए दावेदारी और समर्थन जुटाने की गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है।