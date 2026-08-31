अगले 24 घंटे संभलकर! छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में लोगों और प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और कुछ स्थानों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।