अगले 24 घंटे संभलकर! छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

Chhattisgarh Weather Update: अगले 24 घंटे संभलकर(photo-patrika)
Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में लोगों और प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और कुछ स्थानों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
बहुत भारी बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न होने से यातायात भी प्रभावित हो सकता है। वहीं, लगातार बारिश के कारण नदी और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है। प्रशासन की ओर से ऐसे क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने की जरूरत होगी, जहां बारिश के दौरान पानी भरने या आवागमन बाधित होने की समस्या सामने आती है।
मौसम विभाग की चेतावनी के बीच लोगों से नदी, नालों और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की गई है। खासकर बारिश के दौरान पुल-पुलियों और रपटों पर पानी का बहाव बढ़ने पर जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी गई है।
अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
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