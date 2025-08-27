डायरिया का खतरा बढ़ा… नालियों की सफाई ठप, 2500 मामले सामने आने के बाद भी लापरवाह पालिका

नगर पालिका अभी तक साफ सफाई व पानी निकासी की व्यवस्था नहीं बना पाई है। बीते दिनों ही शहर के कुछ वार्डों में गंदा पानी आने की भी शिकायत मिल रही थी। शहर के बड़ी हो चाहे छोटी नालियां, गंदगी से पटी हुई हैं। नालियों की सफाई नहीं होने से भी संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है।