Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

डायरिया का खतरा बढ़ा… नालियों की सफाई ठप, 2500 मामले सामने आने के बाद भी लापरवाह पालिका

CG News: बालोद जिले में डायरिया इस साल डायरिया के लगभग 2500 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। नगर पालिका अंतर्गत 20 वार्डों में कई जगह पर जलभराव है।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 27, 2025

डायरिया का खतरा बढ़ा... नालियों की सफाई ठप, 2500 मामले सामने आने के बाद भी लापरवाह पालिका(photo-patrika)
डायरिया का खतरा बढ़ा... नालियों की सफाई ठप, 2500 मामले सामने आने के बाद भी लापरवाह पालिका(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में डायरिया इस साल डायरिया के लगभग 2500 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। नगर पालिका अंतर्गत 20 वार्डों में कई जगह पर जलभराव है। पानी निकासी नहीं होने के कारण डायरिया का खतरा बना हुआ है।

नगर पालिका अभी तक साफ सफाई व पानी निकासी की व्यवस्था नहीं बना पाई है। बीते दिनों ही शहर के कुछ वार्डों में गंदा पानी आने की भी शिकायत मिल रही थी। शहर के बड़ी हो चाहे छोटी नालियां, गंदगी से पटी हुई हैं। नालियों की सफाई नहीं होने से भी संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

मूर्तिकारों ने शुरू किया गणेश प्रतिमाओं का निर्माण, अभी से मिल रही एडवांस बुकिंग, कलाकारों में दिखा उत्साह
जगदलपुर
अंचल के मूर्तिकारों ने शुरू किया गणेश प्रतिमाओं का निर्माण (Photo source- Patrika)

CG News: बालोद शहर में डायरिया फैलने की आशंका

जिले के ग्राम तरौद व रानीतराई में भी डायरिया फैला था। कई ग्रामीण बीमार पड़े थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कैप लगाकर मरीजों का इलाज किया। स्वास्थ्य विभाग ने गंदे पानी व दूषित भोजन से होने वाले डायरिया से बचने अलर्ट जारी कर दिया है। जल स्रोतों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने कहा है।

जिले के कई गांव ऐसे हैं, जहां पानी की सप्लाई पाइपलाइन से होती है। ग्रामीण क्षेत्र में पाइपलाइन फट जाए तो उसे तत्काल बनाने में ध्यान नहीं देते। नतीजा यह रहता है कि गंदा पानी नलों के माध्यम से घरों तक पहुंच रहा है।

पर्याप्त दवाई उपलब्ध

जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डायरिया के इलाज के लिए पर्याप्त दवाई उपलब्ध है। किसी को डायारिया के लक्षण हो तो वह नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर इलाज करा सकते हैं।

जलभराव की जानकारी मंगाई

शहर में जलभराव के बारे में जानकारी मंगाई गई है। नालियों की साफ सफाई समय-समय पर टीम कर रही है। दवाई का छिड़काव भी कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 03:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / डायरिया का खतरा बढ़ा… नालियों की सफाई ठप, 2500 मामले सामने आने के बाद भी लापरवाह पालिका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.