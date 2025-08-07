CG News: सफाई के गुर जानने इंदौर जाएंगे भिलाई के पार्षद, 22 को रवाना होंगे 70 पार्षद व 11 अधिकारी

नगर निगम, भिलाई और इंदौर में सबसे बड़ा अंतर नालियों को लेकर है। यहां की नालियां खुली हुई है। वहां सारी नालियों को अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। यहां इस दिशा में निगम ने अब तक काम ही शुरू नहीं किया है। अब भी यहां के अधिकारी खुली नालियों का प्रस्ताव ही बनाते हैं। जनप्रतिनिधि भी अधिकारियों के प्रस्ताव पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा वहां अधिकारियों की नजर हमेशा शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे से आने वाले वीडियो पर रहती है। इसके बाद शिकायत के निपटारे पर। यहां शिकायत करने पर अधिकारी नाराज हो जाते हैं।