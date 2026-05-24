युवा कांग्रेस संगठन चुनाव का हुआ ऐलान! 18 से 35 साल के युवाओं को मिलेगा मौका, सब कुछ होगा ऑनलाइन

Chhattisgarh Youth Congress Election: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में रविवार को भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्य चुनाव आयुक्त जसप्रीत सिंह और प्रदेश चुनाव अधिकारी रोशन नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए इस बार डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है। युवा कांग्रेस के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेशभर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के पदों के लिए दावेदार सक्रिय हो गए हैं और संगठन में नई जिम्मेदारियों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।