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युवा कांग्रेस संगठन चुनाव का हुआ ऐलान! 18 से 35 साल के युवाओं को मिलेगा मौका, सब कुछ होगा ऑनलाइन

Chhattisgarh Youth Congress Election 2026: छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का ऐलान हो गया है। 29 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार सदस्यता से लेकर चुनाव तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे संगठन में पारदर्शिता और डिजिटल मॉनिटरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 24, 2026

Chhattisgarh Youth Congress Election

Chhattisgarh Youth Congress Election(photo-patrika)

Chhattisgarh Youth Congress Election: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में रविवार को भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्य चुनाव आयुक्त जसप्रीत सिंह और प्रदेश चुनाव अधिकारी रोशन नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए इस बार डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है। युवा कांग्रेस के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेशभर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के पदों के लिए दावेदार सक्रिय हो गए हैं और संगठन में नई जिम्मेदारियों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

Chhattisgarh Youth Congress Election: 29 मई से शुरू होंगे नामांकन

घोषित कार्यक्रम के अनुसार ब्लॉक और जिला कमेटियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होकर 13 जून तक चलेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के पदों के लिए उम्मीदवार 11 जून से 13 जून के बीच नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 जून से 18 जून तक स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद सदस्यता अभियान और मतदान प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। संगठन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

चुनाव के लिए बनाए जाएंगे 5 जोन

युवा कांग्रेस चुनाव को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रदेश को पांच अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन में ZRO यानी जोनल रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि सदस्यता, नामांकन, स्क्रूटनी और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी हो। संगठन का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर विवाद कम होंगे और चुनाव समय पर संपन्न हो सकेंगे।

सदस्यता के लिए पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया

इस बार युवा कांग्रेस ने सदस्यता अभियान को पूरी तरह डिजिटल बनाया है। सदस्यता लेने और चुनाव लड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संगठन ने फर्जी सदस्यता रोकने के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं। सदस्यता के लिए वोटर आईडी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा आवेदक को 8 सेकेंड का एक वीडियो भी अपलोड करना होगा, जिसमें वह खुद अपना परिचय और आवेदन से जुड़ी जानकारी देगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्यता वास्तविक व्यक्ति द्वारा ही ली जा रही है।

18 से 35 वर्ष आयु सीमा तय

युवा कांग्रेस में सदस्यता और चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सत्यापन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या अन्य वैध पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। संगठन का कहना है कि इससे योग्य और वास्तविक युवाओं को मौका मिलेगा तथा फर्जी दस्तावेजों के जरिए सदस्यता लेने वालों पर रोक लगेगी।

लागू रहेगा ‘एक व्यक्ति, एक पद’ नियम

युवा कांग्रेस चुनाव में इस बार ‘एक व्यक्ति, एक पद’ का नियम भी सख्ती से लागू रहेगा। कोई भी उम्मीदवार केवल एक ही पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकेगा। यदि कोई पदाधिकारी नया नामांकन भरता है तो उसे पुराने पद से स्वतः मुक्त माना जाएगा। संगठन का मानना है कि इससे नेतृत्व में संतुलन बनेगा और अधिक युवाओं को अवसर मिल सकेगा।

दिल्ली में इंटरव्यू के बाद होगी अहम पदों पर नियुक्ति

जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से होगा। इन पदों के दावेदारों का दिल्ली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार की संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

डिजिटल चुनाव से पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश

युवा कांग्रेस का कहना है कि इस बार संगठनात्मक चुनाव को तकनीक के जरिए अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। ऑनलाइन सदस्यता, डिजिटल सत्यापन, वीडियो अपलोड और स्क्रूटनी जैसी व्यवस्थाओं से चुनाव प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन चुनावों के जरिए प्रदेश में युवा कांग्रेस के नए नेतृत्व की तस्वीर सामने आएगी, जिसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की राजनीति पर भी पड़ सकता है।

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Updated on:

24 May 2026 02:37 pm

Published on:

24 May 2026 02:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / युवा कांग्रेस संगठन चुनाव का हुआ ऐलान! 18 से 35 साल के युवाओं को मिलेगा मौका, सब कुछ होगा ऑनलाइन

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