Rajyotsav 2026: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में जिला मुख्यालयों में ये होंगे मुख्य अतिथि, लिस्ट देखें

सशक्त नारी, युवा उड़ान: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव के अवसर पर विभिन्न विकास विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इनमें विभागीय उपलब्धियों, महत्वपूर्ण योजनाओं और सफल परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष कार्यक्रमों की मुख्य थीम सशक्त नारी, युवा उड़ान निर्धारित की गई है।