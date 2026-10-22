Chhattisgarh: दीपावली से पहले होमगार्ड्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेंगे 30870 रुपए प्रतिमाह

वर्तमान में न्यायालय के निर्देशों, लगातार बढ़ती महंगाई तथा नगर सैनिकों द्वारा ड्यूटियों के दौरान कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं में दिए जा रहे उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने यह अनुशंसा की है। शासन के इस कदम से न केवल नगर सैनिकों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा, बल्कि उनका मनोबल व कार्य के प्रति प्रतिबद्धता भी और अधिक मजबूत होगी। स्वयंसेवी नगर सैनिकों ने मानदेय में हुई इस बढ़ोतरी के लिए सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है।