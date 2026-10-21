Raipur Kurud Train: नई ट्रेनों से सस्ता होगा सफर, फिर भी कुरुद रूट पर यात्री जुटाना चुनौती, जानें क्यों?

एक ओर रावघाट रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, वहीं रायपुर से कुरुद के लिए यात्री जुटाना रेलवे के सामने चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक, रायपुर से राजिम तक ही रोजाना करीब 300 यात्री सफर कर रहे हैं। ऐसे में कुरुद तक रेल सेवा का विस्तार होने के बाद पर्याप्त यात्री मिलना और सेवा को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। रेलवे के लिए इस रूट पर यात्रियों को आकर्षित करना और नियमित उपयोग बढ़ाना जरूरी रहेगा। वर्तमान में रायपुर से कुरुद के लिए ट्रेन में 20 रुपए देने होंगे, जबकि बस में 60 रुपए से अधिक किराया है।