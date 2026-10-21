World Iodine Deficiency Day: नमक में आयोडीन है भी या नहीं? छत्तीसगढ़ में 11 साल से नहीं हुआ सर्वे, सेहत पर खतरा

रायपुर@पीलूराम साहू। World Iodine Deficiency Day: प्रदेश में बिक रहे नमक में आयोडीन है कि इसकी जांच नहीं हो रही है। जबकि आयोडीन की कमी से गर्भवती महिलाएं कम आईक्यू वाले बच्चों को जन्म दे सकती है। इसका असर ब्रेन व बौद्धिक विकास पर पड़ता है। गौर करने वाली बात ये है कि प्रदेश में आयोडीन डिफिसिएंसी डिसआर्डर (आईडीडी) सेल का गठन अब तक नहीं हुआ है। इसके कारण प्रदेश में बिकने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा की मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही है। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन कमी दिवस है, लेकिन प्रदेश में आयोडीन की स्थिति जांचने के लिए सरकारी सिस्टम ही नहीं है।