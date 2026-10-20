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Shastra Puja 2026: रायपुर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा, गूंजे हवाई फायर के स्वर; आस्था और शौर्य का दिखा संगम

Shastra Puja 2026: विजयादशमी पर रायपुर पुलिस लाइन में विधि-विधान से शस्त्र पूजा की गई। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ल सहित अधिकारियों और जवानों ने पूजा के बाद हवाई फायरिंग कर परंपरा निभाई और नागरिकों की सुख-शांति की कामना की।
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रायपुर

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Love Sonkar

Oct 20, 2026

Shastra Puja 2026

रायपुर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा (Photo Patrika)

Shastra Puja: विजयादशमी के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर की पुलिस लाइन में आस्था, परंपरा और शौर्य का अनूठा संगम देखने को मिला। पुलिस विभाग की ओर से विधि-विधान के साथ पारंपरिक शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शस्त्रों के साथ पुलिस वाहनों की भी पूजा-अर्चना की। पूजा के बाद हवाई फायरिंग कर वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। कार्यक्रम में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ल सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। विजयादशमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने नागरिकों की सुरक्षा, शहर में सुख-शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प दोहराया।

शस्त्र पूजा के बाद हुई हवाई फायरिंग

विजयादशमी पर शस्त्र पूजा पुलिस विभाग की पारंपरिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर शस्त्रों की पूजा करने से विजय और शक्ति की प्राप्ति होती है। इसी परंपरा के तहत पुलिस लाइन में शस्त्रों की विधिवत पूजा की गई। पूजा-अर्चना के बाद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हवाई फायरिंग की। इस दौरान पुलिस लाइन का माहौल पारंपरिक उत्साह और शौर्य से भर गया। शस्त्रों के साथ पुलिस वाहनों की पूजा भी की गई, जो पुलिस विभाग की जिम्मेदारियों और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक रही।

नागरिकों की सुरक्षा और सुख-शांति की कामना

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने शहर में शांति, सौहार्द और खुशहाली बनाए रखने की कामना की। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ल ने जिलेवासियों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने नागरिकों से आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की। त्योहारों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे अवसरों पर पुलिस विभाग अपनी परंपराओं का निर्वहन करने के साथ नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराता है।

परंपरा के साथ कर्तव्यनिष्ठा का संदेश

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शस्त्र पूजा विभाग के लिए गौरव और परंपरा का विषय है। शस्त्र पुलिस की शक्ति के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी का भी प्रतीक हैं। रायपुर पुलिस ने इस अवसर पर नागरिकों की सुरक्षा, सहयोग और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया। विजयादशमी पर आयोजित शस्त्र पूजा के माध्यम से आस्था, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को प्रमुखता दी गई।

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Updated on:

20 Oct 2026 02:59 pm

Published on:

20 Oct 2026 02:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Shastra Puja 2026: रायपुर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा, गूंजे हवाई फायर के स्वर; आस्था और शौर्य का दिखा संगम

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