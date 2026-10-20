Shastra Puja 2026: रायपुर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा, गूंजे हवाई फायर के स्वर; आस्था और शौर्य का दिखा संगम

Shastra Puja: विजयादशमी के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर की पुलिस लाइन में आस्था, परंपरा और शौर्य का अनूठा संगम देखने को मिला। पुलिस विभाग की ओर से विधि-विधान के साथ पारंपरिक शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शस्त्रों के साथ पुलिस वाहनों की भी पूजा-अर्चना की। पूजा के बाद हवाई फायरिंग कर वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। कार्यक्रम में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ल सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। विजयादशमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने नागरिकों की सुरक्षा, शहर में सुख-शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प दोहराया।