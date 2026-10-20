Dussehra 2026: इस दशहरे Gen-Z करे इन 10 अदृश्य रावणों का दहन, जो छीन रहे सुकून और आत्मविश्वास

Dussehra Special: @ गुंजन परमार। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रावण का पुतला हम हर साल जलाते हैं, वह तो चंद मिनटों में खाक हो जाता है, लेकिन हमारे भीतर सुलगने वाली आधुनिक युग की बुराइयां हर दिन हमें अंदर से क्यों जला रही हैं। विजयादशमी का पर्व केवल असत्य पर सत्य की जीत का जश्न नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांककर खुद की कमियों को सुधारने का सबसे बड़ा अवसर है। आज की जेन-जी पीढ़ी के सामने कोई पारंपरिक रावण नहीं, बल्कि ऐसी 10 नई और अदृश्य चुनौतियां खड़ी हैं, जो दीमक की तरह उनके मानसिक स्वास्थ्य, धैर्य और रिश्तों को खोखला कर रही हैं। इस दशहरे पर हमारा संकल्प केवल कागजी पुतला जलाने का नहीं, बल्कि इन आधुनिक मानसिक विकारों को मात देने का होना चाहिए।