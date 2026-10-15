छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को राहत, BAMS काउंसलिंग में शामिल होने की मिली अनुमति

कॉलेज की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 फरवरी 2026 को संस्थान का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए अनुमति रोक दी गई। कॉलेज ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए अपना पक्ष रखा। कॉलेज का कहना था कि निरीक्षण के समय प्राचार्य पहले से निर्धारित संगोष्ठी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसके अलावा, निरीक्षण दल के आने की सूचना कुछ समय पहले ही ईमेल के माध्यम से मिली थी। कॉलेज ने अपने पक्ष के समर्थन में संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे।