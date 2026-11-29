पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल (photo-patrika)
CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के भीतर तबादलों का दौर जारी है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पुलिसकर्मियों की पदस्थापना में बदलाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। यहां निरीक्षक (TI), उप निरीक्षक (SI), सहायक उप निरीक्षक (ASI) समेत पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं।
इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने तबादला आदेश जारी किया है। जारी सूची में कुल 8 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। इनमें दो निरीक्षक, तीन उप निरीक्षक, दो सहायक उप निरीक्षक और एक महिला आरक्षक शामिल हैं। आदेश के तहत संबंधित पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना की गई है। इस बदलाव के बाद जिले के पुलिस विभाग में जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र में फेरबदल होगा।
नीचे देखें, एसपी द्वारा जारी तबादला सूची में किन पुलिसकर्मियों को कहां से कहां भेजा गया है।