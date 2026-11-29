इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने तबादला आदेश जारी किया है। जारी सूची में कुल 8 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। इनमें दो निरीक्षक, तीन उप निरीक्षक, दो सहायक उप निरीक्षक और एक महिला आरक्षक शामिल हैं। आदेश के तहत संबंधित पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना की गई है। इस बदलाव के बाद जिले के पुलिस विभाग में जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र में फेरबदल होगा।