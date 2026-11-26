हाईकोर्ट में अनिल टूटेजा की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत के पक्ष में कई दलीलें रखीं। बचाव पक्ष का कहना था कि टूटेजा DMF से जुड़े विभाग में पदस्थ नहीं थे। न तो किसी फाइल में उनकी भूमिका थी और न ही संबंधित निर्णय लेने में उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। अधिवक्ताओं ने यह भी दलील दी कि शुरुआती ECIR और आरोपपत्र में उनका नाम शामिल नहीं था। उनके खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्त करने का कोई लेन-देन भी सामने नहीं आया है। बचाव पक्ष ने सह-आरोपियों के बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर उन्हें आरोपी नहीं माना जा सकता। यह भी बताया गया कि इस मामले में कुछ सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए टूटेजा को भी राहत दी जानी चाहिए।