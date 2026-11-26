पूर्व IAS अनिल टूटेजा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका (Photo Source- Patrika File Photo)
Anil Tuteja Bail Rejected: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास (DMF) घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने मामले में आरोपों की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी से पहले राहत देने से इनकार कर दिया।
अनिल टूटेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज ECIR में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। यह मामला DMF फंड से कराए गए कार्यों में कथित भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनिंदा फर्मों को काम दिलाए गए और इसके बदले मोटा कमीशन वसूला गया।
पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा ने ED की ECIR में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 और 4 के तहत जांच की जा रही है। मामले की जांच DMF की राशि से कराए गए विकास कार्यों और सरकारी खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है। ED का आरोप है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित राशि का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया गया और ठेके दिलाने के बदले कमीशन का नेटवर्क संचालित किया गया। हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और आरोपों की प्रकृति पर विचार करने के बाद अनिल टूटेजा को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया।
जांच एजेंसी के मुताबिक, सरकारी बीज निगम के माध्यम से DMF के कामों के लिए ठेके और आपूर्ति आदेश दिलाने में बिचौलियों की भूमिका थी। आरोप है कि इसके बदले ठेकेदारों और संबंधित पक्षों से 20 से 50 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता था। इस रकम का एक हिस्सा कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया जाता था। ED का दावा है कि अनिल टूटेजा ने अपने प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनिंदा फर्मों को DMF से जुड़े काम दिलवाए। एजेंसी इस पूरे मामले में कथित कमीशन नेटवर्क और पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है।
ED की जांच में मां गंगा एंटरप्राइजेज और यश एंटरप्राइजेज को किए गए भुगतान का भी जिक्र है। एजेंसी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान DMF और अन्य सरकारी मदों से इन फर्मों को कुल 47.17 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन कामों के बदले 20 से 25 प्रतिशत तक अवैध कमीशन लिया गया। पूरक आरोपपत्र में वाट्सएप चैट, संबंधित लोगों के बयान और कथित तौर पर एक करोड़ रुपये नकद कमीशन प्राप्त किए जाने का उल्लेख किया गया है। ED इन दस्तावेजों और बयानों को मामले में कथित कमीशनखोरी के नेटवर्क से जोड़कर देख रही है। हालांकि, ये सभी आरोप हैं और इन पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
हाईकोर्ट में अनिल टूटेजा की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत के पक्ष में कई दलीलें रखीं। बचाव पक्ष का कहना था कि टूटेजा DMF से जुड़े विभाग में पदस्थ नहीं थे। न तो किसी फाइल में उनकी भूमिका थी और न ही संबंधित निर्णय लेने में उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। अधिवक्ताओं ने यह भी दलील दी कि शुरुआती ECIR और आरोपपत्र में उनका नाम शामिल नहीं था। उनके खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्त करने का कोई लेन-देन भी सामने नहीं आया है। बचाव पक्ष ने सह-आरोपियों के बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर उन्हें आरोपी नहीं माना जा सकता। यह भी बताया गया कि इस मामले में कुछ सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए टूटेजा को भी राहत दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 16 सितंबर 2025 के आदेश का भी उल्लेख किया। इस आदेश में एक अन्य मामले में अनिल टूटेजा को मिली अग्रिम जमानत निरस्त कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रह चुके सह-आरोपियों को मिली नियमित जमानत का लाभ उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, जो गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को भी ध्यान में रखा। इन आधारों पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
DMF यानी जिला खनिज न्यास का गठन खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराने और स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए किया गया है। इस निधि से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम कराए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी फंड के कथित दुरुपयोग और कमीशनखोरी को लेकर ED जांच कर रही है। जांच का दायरा सरकारी कामों के आवंटन, ठेकेदारों को भुगतान, बिचौलियों की भूमिका और कथित अवैध कमाई के इस्तेमाल तक पहुंच चुका है। इस मामले में कांकेर और ACB-EOW से जुड़े मामलों को भी जांच में शामिल किए जाने का उल्लेख है।
ED की कार्रवाई के तहत इस मामले में अब तक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें आईएएस अधिकारी रानू साहू और कारोबारी व कथित बिचौलिए सतपाल सिंह छाबड़ा भी शामिल हैं। सतपाल सिंह छाबड़ा को 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी इन आरोपियों से पूछताछ और प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर कथित कमीशन नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
DMF घोटाले की जांच के दौरान ED ने आरोपियों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की है। एजेंसी के अनुसार, मामले में करीब 35 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) का पता चला है। ED ने 29 अक्टूबर 2026 के प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के जरिए 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इसके साथ ही इस मामले में कुल कुर्क संपत्ति का आंकड़ा करीब 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके अलावा 30 अक्टूबर 2026 को विशेष PMLA कोर्ट में सतपाल सिंह छाबड़ा और मंदीप चावला समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है।
अनिल टूटेजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद DMF मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल हाईकोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी पूर्व राहत नहीं मिली है। इस मामले में ED की जांच, कथित कमीशन नेटवर्क, सरकारी फर्मों को हुए भुगतान और संपत्तियों की कुर्की जैसे पहलू आगे की कानूनी कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। अब सभी की नजर जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई और मामले की आगामी न्यायिक सुनवाई पर रहेगी।