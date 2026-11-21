Bilaspur: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में बाइक पर बंधी मिली युवक की जली हुई लाश के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मृतक की पहचान मुंगेली निवासी मिथिलेश वर्मा के रूप में की है। वह 16 नवंबर से लापता था। हालांकि, परिजन फिलहाल शव की पहचान से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस मोबाइल कॉल हिस्ट्री और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए पहचान की पुष्टि करने में जुटी है। जांच में यह भी सामने आया है कि जिस बाइक पर शव बांधकर जलाया गया था, वह करीब एक महीने पहले मुंगेली जिला अस्पताल के पास से चोरी हुई थी।