Chhattisgarh Police: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अजय यादव ने 20 नवंबर 2026 को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले की पुलिस व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, उपलब्ध संसाधनों, कार्यालयीन रिकॉर्ड और पुलिस की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। रक्षित केंद्र मोहला में आयोजित निरीक्षण परेड में उत्कृष्ट वेशभूषा और अनुशासित प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही IG ने पुलिस दरबार में जवानों की समस्याएं सुनीं और पुलिस जिम्नेजियम व नवनिर्मित यातायात शाखा का उद्घाटन किया।