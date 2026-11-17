DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत IAS और IPS अधिकारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब अधिकारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत DA मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के 29 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद राज्य शासन ने यह फैसला लिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नगद किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को 1 जुलाई से अब तक की बकाया राशि भी दी जाएगी।