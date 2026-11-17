CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मोदेमरका और मिच्चेबेड़ा के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों का डम्प बरामद हुआ है। संयुक्त टीम को मौके से एक भरमार बंदूक, करीब एक किलो संदिग्ध IED मैकेनिज्म, लगभग एक किलो गन पाउडर, दो डेटोनेटर और अन्य नक्सली सामग्री मिली। सुरक्षा के मद्देनजर IED और अन्य विस्फोटकों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अभियान में जिला बल, BSF और BDS के जवान शामिल थे।