Prayer Meeting Controversy: प्रार्थना सभा और धर्मांतरण को लेकर कांकेर में फिर बढ़ा तनाव, 3 दिन से गांव में डटी पुलिस

बताया जा रहा है कि बड़े तेवड़ा गांव में एक ग्रामीण के घर अचानक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की जानकारी आसपास के लोगों को मिली। इसके बाद गांव में यह चर्चा फैल गई कि वहां प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों की ओर से धर्मांतरण की आशंका भी जताई गई। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से क्या पुष्टि हुई है, यह अलग जांच का विषय है। प्रार्थना सभा और धर्मांतरण की चर्चा के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर संबंधित घर के सामने पहुंच गए। लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही आमाबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। पुलिस ने लोगों को समझाइश दी और भीड़ को नियंत्रित किया।