Kanker News: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, मासूम बेटी ने दी मां को अंतिम विदाई, देखकर नम हुई लोगों की आंखें

महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण सूचना मिलने पर भानुप्रतापपुर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस की ओर से मर्ग कायम कर प्रक्रिया की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के साथ परिवहन संघ के सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने महिला को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दिलाई।