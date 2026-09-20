Kanker News: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, मासूम बेटी ने दी मां को अंतिम विदाई, देखकर नम हुई लोगों की आंखें

मासूम बेटी ने दी मां को अंतिम विदाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर नगर के सालिहापारा से एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलने के बाद भानुप्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में मर्ग कायम किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद महिला के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।
महिला के परिवार के सामने अंतिम संस्कार को लेकर मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो गई थी। ऐसे समय में भानुप्रतापपुर परिवहन संघ ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया। संघ ने महिला के अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी संभाली और हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कराया।
महिला की मौत के बाद जब अंतिम संस्कार की जरूरत सामने आई तो भानुप्रतापपुर परिवहन संघ के सदस्यों ने परिवार का साथ दिया। संघ के अध्यक्ष गुरदीप सिंह के नेतृत्व में सदस्यों ने अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था संभाली। पंडित की मौजूदगी में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार महिला का अंतिम संस्कार कराया गया। परिवहन संघ के सदस्यों की मौजूदगी में महिला को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान संघ के सदस्यों ने परिवार की परिस्थिति को समझते हुए जरूरी व्यवस्थाओं में सहयोग किया।
महिला के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी 12 वर्षीय बेटी भी मौजूद रही। मां को अंतिम विदाई देने पहुंची मासूम बेटी का भावुक दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम (Kanker News) हो गईं।
मां की चिता के सामने खड़ी बेटी अपनी मां को अंतिम विदाई दे रही थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के लिए भी खुद को भावुक होने से रोक पाना मुश्किल हो गया। छोटी उम्र में मां को खोने का यह पल बेहद पीड़ादायक था। मां की चिता के सामने खड़ी बेटी की तस्वीर और उसका भावुक चेहरा मौके पर मौजूद लोगों को भीतर तक झकझोर गया।
महिला की मौत के बाद परिवार के सामने कठिन परिस्थिति थी। ऐसे समय में भानुप्रतापपुर परिवहन संघ के सदस्यों ने परिवार की मदद के लिए आगे आकर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाली। संघ के सदस्यों ने न केवल अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, बल्कि महिला को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिलाने में भी सहयोग किया। संकट की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर परिवहन संघ ने सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय दिया।
महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण सूचना मिलने पर भानुप्रतापपुर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस की ओर से मर्ग कायम कर प्रक्रिया की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के साथ परिवहन संघ के सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने महिला को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दिलाई।
इस घटना में जहां एक ओर 12 वर्षीय बेटी का अपनी मां को अंतिम विदाई देने का भावुक दृश्य लोगों को झकझोर गया, वहीं दूसरी ओर संकट की घड़ी में परिवहन संघ द्वारा परिवार की मदद के लिए आगे आना भी चर्चा में रहा।
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