नारियल मिला तो उसे तोड़ने में जुट गया भालू, कैमरे में कैद हुआ दिलचस्प नजारा, कांकेर का अनोखा मामला

Bear Viral Video: जंगल और रिहायशी इलाकों के आसपास भालुओं की लगातार नजर आने की घटनाओं के बीच कांकेर जिले के नरहरपुर क्षेत्र से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक भालू नारियल को तोड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। भालू जिस तरह से काफी देर तक नारियल को अपने कब्जे में लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसका यह पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।