नारियल मिला तो उसे तोड़ने में जुट गया भालू, कैमरे में कैद हुआ दिलचस्प नजारा, कांकेर का अनोखा मामला

नारियल मिला तो उसे तोड़ने में जुट गया भालू (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bear Viral Video: जंगल और रिहायशी इलाकों के आसपास भालुओं की लगातार नजर आने की घटनाओं के बीच कांकेर जिले के नरहरपुर क्षेत्र से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक भालू नारियल को तोड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। भालू जिस तरह से काफी देर तक नारियल को अपने कब्जे में लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसका यह पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भालू को नारियल मिला तो उसने सबसे पहले उसे सूंघकर देखा। इसके बाद वह नारियल को इधर-उधर करता नजर आया। कुछ देर तक उसे देखने और समझने के बाद भालू अपने तरीके से नारियल को तोड़ने की कोशिश करने लगा।
भालू काफी इत्मीनान के साथ नारियल को पकड़कर उसे खोलने में जुटा रहा। वह लगातार अलग-अलग तरीके से नारियल के साथ जद्दोजहद करता दिखाई देता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी नारियल आसानी से नहीं टूटता, लेकिन भालू उसे छोड़ने के बजाय उसे तोड़ने की कोशिश करता रहता है।
भालू और नारियल के बीच चल रही यह जद्दोजहद किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में भालू का व्यवहार लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। आमतौर पर जंगल या रिहायशी इलाकों के आसपास भालुओं को देखकर लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में भालू का नारियल के साथ इस तरह मशक्कत करना एक अलग ही नजारा देखने को मिला।
वीडियो सामने आने के बाद इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। लोग भालू के नारियल तोड़ने के अंदाज को देखकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
वीडियो देखने वाले कुछ लोग भालू की नारियल तोड़ने की कोशिश को देखकर हैरानी जता रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने भालू के इस अंदाज को ‘नारियल तोड़ने की कला’ बताया तो किसी ने कहा कि भालू को भी शायद पता है कि नारियल के अंदर कुछ स्वादिष्ट मिल सकता है।
भालू का नारियल के साथ काफी देर तक जूझते रहना लोगों के लिए वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा बना हुआ है। इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।
गौरतलब है कि नरहरपुर क्षेत्र में इन दिनों भालुओं की गतिविधियां लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। जंगल से लगे इलाकों और रिहायशी क्षेत्रों के आसपास भालुओं के नजर आने की घटनाएं सामने आती रही हैं। कभी भालू आबादी वाले इलाकों के आसपास दिखाई देते हैं तो कभी घरों और सामान को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की चर्चा होती है।
ऐसे माहौल के बीच नारियल तोड़ने की कोशिश करता भालू का यह वीडियो लोगों के बीच खासा कौतूहल पैदा कर रहा है। हालांकि वीडियो में भालू को केवल नारियल के साथ जद्दोजहद करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसे अपने-अपने अंदाज में देख और साझा कर रहे हैं।
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