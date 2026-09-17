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Kanker Kanji House Controversy: आवारा मवेशियों के लिए बना परिसर, अंदर मिला शराब की बोतलों का अंबार

Charama Kanji House: चारामा के कांजी हाउस की बदहाल स्थिति सामने आई, स्थानीय लोगों ने निजी उपयोग का आरोप लगाया और परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने की बात कही।
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कांकेर

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Shradha Jaiswal

Sep 17, 2026

Kanker Kanji House Controversy

Kanker Kanji House Controversy: आवारा मवेशियों के लिए बना परिसर(photo-canva create patrika)

Kanker Kanji House Controversy: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कांजी हाउस की बदहाल स्थिति सामने आई है। वार्ड नंबर-3 में बने इस कांजी हाउस का निर्माण आवारा मवेशियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि फिलहाल परिसर का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो रहा है। लोगों के मुताबिक, यहां निजी तौर पर बकरियां पाली जा रही हैं। वहीं परिसर में बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें और शीशियां भी पड़ी मिली हैं।

Kanji House Controversy: कांजी हाउस परिसर में मिली शराब की बोतलें

स्थानीय लोगों के अनुसार कांजी हाउस की साफ-सफाई और निगरानी लंबे समय से नहीं होने के कारण परिसर में अव्यवस्था बनी हुई है। अंदर कई जगह शराब की खाली बोतलें और शीशियां दिखाई देने की बात सामने आई है। लोगों का यह भी कहना है कि बड़े-बड़े बोरों में शराब की खाली बोतलें भरकर रखी गई हैं। सरकारी उपयोग के लिए बनाए गए परिसर की ऐसी स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है।

निजी इस्तेमाल का भी आरोप

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कांजी हाउस में आवारा मवेशियों को रखने के बजाय अन्य गतिविधियां संचालित हो रही हैं। लोगों के मुताबिक, परिसर में एक व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर बकरियां रखी जा रही हैं। जबकि कांजी हाउस का उद्देश्य सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना है। लोगों का कहना है कि मौजूदा स्थिति से साफ है कि परिसर की लंबे समय से उचित देखरेख नहीं हुई है।

नगर पंचायत प्रशासन पर उठे सवाल

कांजी हाउस की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को परिसर की स्थिति की जानकारी होने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मांग की है कि कांजी हाउस की तत्काल सफाई कराई जाए और इसे व्यवस्थित कर मवेशियों के लिए उपयोग में लाया जाए।

आवारा मवेशियों से हादसों का खतरा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कांकेर जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-30 समेत अन्य सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सड़क पर बैठे या घूमते मवेशी वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। ऐसे में कांजी हाउस का सही संचालन होने से मवेशियों को सुरक्षित जगह मिल सकती है और सड़कों पर उनके कारण होने वाले हादसों का खतरा भी कम किया जा सकता है।

कार्रवाई की मांग

कांजी हाउस की मौजूदा स्थिति सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने परिसर से शराब की खाली बोतलें हटाने, कथित निजी उपयोग पर रोक लगाने और साफ-सफाई कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कांजी हाउस को उसके मूल उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अब स्थानीय लोगों की नजर नगर पंचायत प्रशासन की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर है।

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Updated on:

17 Sept 2026 03:37 pm

Published on:

17 Sept 2026 03:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Kanker Kanji House Controversy: आवारा मवेशियों के लिए बना परिसर, अंदर मिला शराब की बोतलों का अंबार

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