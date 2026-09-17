Kanker Kanji House Controversy: आवारा मवेशियों के लिए बना परिसर, अंदर मिला शराब की बोतलों का अंबार

Kanker Kanji House Controversy: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कांजी हाउस की बदहाल स्थिति सामने आई है। वार्ड नंबर-3 में बने इस कांजी हाउस का निर्माण आवारा मवेशियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि फिलहाल परिसर का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो रहा है। लोगों के मुताबिक, यहां निजी तौर पर बकरियां पाली जा रही हैं। वहीं परिसर में बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें और शीशियां भी पड़ी मिली हैं।