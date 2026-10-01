Kanker News: काम कहां हुआ? पंचायत में राशि आहरण पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल, कलेक्टर से शिकायत

मामले को लेकर उपसरपंच, वार्ड पंच समेत ग्रामीणों ने पंचायत के दस्तावेजों की जांच और निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने पंचायत की कैशबुक, मास्टर रोल और भुगतान अभिलेखों की जांच की मांग रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस काम के नाम पर राशि निकाली गई, उसका भुगतान किसे किया गया और मौके पर वास्तव में कितना काम हुआ, इसकी जांच जरूरी है। इसी के साथ संबंधित निर्माण कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन कराने की भी मांग की गई है।