Chhattisgarh: बीजेपी को बड़ा झटका, कांकेर में 53 युवाओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल

कांग्रेस में शामिल होने वालों में परिमल दास, अजीत साना, राधाकांत मंडल, प्रसाद मंडल, अशोक साना, निरापद सरदार, इंद्रजीत सरदार, विश्वनाथ राय, हरिपद हालदार, तपन मंडल, खोकन सरदार, देवकुमार महलदार, शम्भू दास, पीयूष हालदार, समीर मंडल, राजेश मंडल, कर्ण हालदार, निताई सरदार, विश्वजीत सरदार, प्रकाश मंडल, मिहिर मंडल, सूजन मंडल, शशांक सरदार, अनिमेश साना, मृणाल सरदार, मोहन सरकार, केशव डाकूआ, गौर सरकार, गोपी सरकार, मोहन सरदार, विवेक सरकार, काजल हालदार, मिथुनजय दास, ऊषा दास, अनिमा सरदार, जपो साना, सविता साना, कल्पना साना, किशोरी दास, विशाखा सरदार, कनिका मंडल, चम्पा बिस्वास, सुमित्रा हालदार, सबिता सरदार, कंचन सरदार, सुरेखा सरदार, गीता मंडल, तुलसी बिस्वास, शपा सरदार, रेनू साना, कल्पना मंडल और सपना मंडल शामिल हैं।