Kanker Road Problem: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज भी कई गांव बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के कट्टा पारा की एक तस्वीर ने ग्रामीण विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर किया है। यहां सड़क नहीं होने के कारण एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने खाट पर उठाकर करीब 300 मीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, ताकि उसे 108 एंबुलेंस की सुविधा मिल सके। यह घटना 17 नवंबर 2026 की है। गांव में सड़क और पुल नहीं होने से ग्रामीणों को आज भी आवागमन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।