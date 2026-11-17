गर्भवती को खाट पर ढोकर ले गए ग्रामीण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Kanker Road Problem: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज भी कई गांव बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के कट्टा पारा की एक तस्वीर ने ग्रामीण विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर किया है। यहां सड़क नहीं होने के कारण एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने खाट पर उठाकर करीब 300 मीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, ताकि उसे 108 एंबुलेंस की सुविधा मिल सके। यह घटना 17 नवंबर 2026 की है। गांव में सड़क और पुल नहीं होने से ग्रामीणों को आज भी आवागमन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
यह मामला अंतागढ़ क्षेत्र के टेमरूपानी ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम खोड़पानी के कट्टा पारा का है। यहां करीब 6 से 7 आदिवासी परिवार रहते हैं। ग्रामीणों को मुख्य सड़क और आसपास के गांवों से जोड़ने के लिए लगभग 300 मीटर सड़क और एक छोटे पुल की जरूरत है। लेकिन वर्षों से मांग किए जाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।
सड़क और पुल के अभाव में ग्रामीणों को कच्चे रास्तों और नालों से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है। नाला उफान पर होने से कट्टा पारा का संपर्क नजदीकी पटेल पारा से कट जाता है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। कई बार बच्चे स्कूल और आंगनबाड़ी तक नहीं पहुंच पाते, वहीं ग्रामीणों का सामान्य आवागमन भी बाधित हो जाता है।
गांव तक सड़क नहीं होने का सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहा है। आपातकालीन स्थिति में 108 एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में मरीजों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्रामीणों को ही उठानी पड़ती है। 17 नवंबर को भी प्रसव संबंधी सहायता के लिए एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने खाट पर उठाकर गावड़े पारा तक पहुंचाया। इसके बाद उसे 108 एंबुलेंस की सुविधा मिल सकी। यह घटना बताती है कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक विक्रम उसेंडी कट्टा पारा पहुंचे थे। उस समय ग्रामीणों ने उनके सामने सड़क और पुल निर्माण की मांग रखी थी। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया था। हालांकि, करीब तीन साल बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीण अब भी सड़क और पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं।
क्षेत्र की जनपद सदस्य सुमनलता आंचला के अनुसार, कट्टा पारा में सड़क और पुल निर्माण के लिए कई बार मांग रखी जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लंबे समय से परेशान हैं और उन्हें जल्द बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
टेमरूपानी ग्राम पंचायत के सरपंच सोमलाल मरकाम ने बताया कि कट्टा पारा में सड़क और पुल की जरूरत के संबंध में शासन-प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है। पंचायत की ओर से निर्माण की मांग रखी गई है, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत लगातार प्रयास कर रही है और अब स्वीकृति मिलने का इंतजार है।
भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश उइके के मुताबिक, कट्टा पारा में सड़क निर्माण के लिए पहले सर्वे कराया गया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब वैकल्पिक रास्ते पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए दोबारा सर्वे कराया जाएगा, ताकि सड़क निर्माण की संभावना तलाशी जा सके और ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिल सके।
कट्टा पारा के ग्रामीणों की मांग किसी बड़ी परियोजना की नहीं, बल्कि लगभग 300 मीटर सड़क और एक छोटे पुल की है। इससे यहां रहने वाले 6 से 7 आदिवासी परिवारों को आवागमन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में राहत मिल सकती है। बारिश के दौरान गांव का संपर्क कटने की समस्या भी दूर हो सकती है।
अब सवाल यह है कि ग्रामीणों को इस बुनियादी सुविधा के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? गर्भवती महिला को खाट पर उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाने की घटना ने एक बार फिर गांवों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों को अब आश्वासन नहीं, बल्कि सड़क और पुल निर्माण का इंतजार है।
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